التنمية الإدارية تعزز الكفاءات الحكومية بدورة متقدمة لإعداد المدربين في دمشق

دمشق-سانا

نظمت وزارة التنمية الإدارية دورة إعداد المدربين “TOT”، وتضمنت 14 ساعة تدريبية، بمشاركة 27 متدرباً من الجهات الحكومية المختلفة، في مقر الوزارة بالعاصمة السورية دمشق.

وتناولت الدورة عدة محاور تشمل أساسيات التدريب وأنواعه المختلفة، ونظريات التعلم، وتصميم البرامج التدريبية التي تشمل تحليل احتياجات المتدربين، وتحديد الأهداف التدريبية، واختيار المحتوى والوسائل التدريبية المناسبة، وتصميم الحقيبة التدريبية، وتقنيات وأساليب التدريب المختلفة، ومهارات العرض والتقديم.

وأوضح المدرب نوار العظم أن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية فعالة، بما في ذلك مهارات التواصل، والتحفيز، وإدارة الوقت، والتعامل مع التحديات، وتقديم أساسيات علم التعلم وكيفية تطبيقها في التدريب، مما يساعدهم على تقديم محتوى تعليمي جذاب وفعال.

وبين المشاركون في الدورة أن التدريب صقل مهاراتهم في مختلف جوانبه، بما في ذلك تصميم البرامج، وتقديم المحتوى، وإدارة الجلسات، ومنحهم الثقة بأنفسهم وطور من قدرتهم على التأثير في الآخرين وتوجيههم نحو التطور والنجاح.