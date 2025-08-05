استشهاد عنصر وإصابة آخر خلال قيامهما بمهامهما على حاجز أمني بالقرداحة

اللاذقية-سانا

استشهد عنصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب آخر، جراء اعتداء بقنبلتين يدويتين نفذه شخص يُعتقد أنه كان في حالة سُكر، على حاجز أمني في منطقة القرداحة بمحافظة اللاذقية.

وفي تصريح نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، أن شخصًا يُعتقد أنه كان في حالة سُكر قام بالاقتراب من أحد الحواجز الأمنية في منطقة القرداحة، أثناء قيام العناصر الأمنية بمهام حفظ الأمن والاستقرار، وتعامل عناصر الحاجز مع الموقف بهدوء وتمت تسوية الأمر دون أي إشكال.

وأضاف الأحمد: إنه بعد نحو نصف الساعة، عاد الشاب حاملاً قنبلتين يدويتين، وقام بفتحهما بين العناصر الأمنية المتواجدة في المكان، ما أسفر عن مقتل المنفذ على الفور، واستشهاد أحد عناصر الحاجز، فيما أصيب عنصر آخر إصابة بليغة أدت إلى بتر أحد أطرافه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.