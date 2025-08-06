لازاريني: الجوع بات أحدث قاتل في غزة

نيويورك-سانا

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، أن الجوع أصبح أحدث قاتل في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، داعياً إلى تقديم المساعدات لسكان القطاع بشكل آمن ودون عوائق.

وقال لازاريني في منشور على منصة “إكس” اليوم: إنه “بعد خمسة أشهر من المحاولات المستمرة لاستبدال الاستجابة المنسقة للأمم المتحدة بأربع نقاط توزيع عسكرية إسرائيلية، أصبح الجوع أحدث قاتل في غزة”، مشدداً على أهمية السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين في غزة.

من جهتها شجبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، تصعيد “إسرائيل” لحملتها بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة أن القيود الإسرائيلية غير القانونية على المساعدات الإنسانية فاقمت الظروف المعيشية القاسية لسكان غزة.

وأكد الخبراء أن هذه القيود تشكل فعلاً يعاقب عليه القانون الدولي، باعتباره جريمة “إبادة جماعية” بحق أهالي غزة.

من جانب آخر، ارتقى اليوم 83 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، بينهم 58 من طالبي المساعدات، وذلك حسب مصادر طبية فلسطينية.

وفي ظل حرب الإبادة التي أسفرت عن ارتقاء وإصابة أكثر من 210600 فلسطيني، تستخدم إسرائيل التجويع كسلاح حرب، حيث تفرض حصاراً مطبقاً على القطاع، وتغلق جميع معابره وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخله.