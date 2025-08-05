بريطانيا تعلن إرسال مساعدات عاجلة لأكثر من 85 ألف شخص في سوريا

دمشق-سانا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم إرسال حزمة من المساعدات الإنسانية لأكثر من 85 ألف شخص في سوريا لدعم الاحتياجات الإنسانية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان على موقعها الإلكتروني: إن حزمة المساعدات تتضمن دعماً طبياً وإنسانياً يشمل توفير مواد غذائية ومياه نظيفة ورعاية صحية أساسية للنازحين ومستلزمات النظافة العامة والصرف الصحي في كل من السويداء ودرعا وريف دمشق.

وأوضحت الحكومة أن المساعدات تشمل إرسال فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة وتوزيع الأدوية ومعدات الرعاية للحالات الطارئة على المراكز الصحية، مشيرة إلى أن قيمة هذه المساعدات تبلغ 1.7 مليون جنيه استرليني، وسيتم تنفيذها من خلال شراكات مع “صندوق الأمم المتحدة للسكان” و”هيئة الإغاثة الطبية الدولية” ومنظمات سورية محلية بالتعاون مع “صندوق الدعم من أجل سوريا”.

وأكدت الحكومة البريطانية التزامها بضمان الأمن الإقليمي والعالمي، مشددة على اتخاذ إجراءات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

يُذكر أن السويداء شهدت في شهر تموز الماضي اشتباكات بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط ضحايا، وتهجير عدد كبير من المدنيين، ما استدعى تدخل الجيش العربي السوري لملاحقة الخارجين عن القانون، وإعادة الأمن إلى المحافظة.

وفي السادس عشر من الشهر الماضي، انسحبت قوات الجيش تطبيقاً للاتفاق المبرم بين الدولة السورية ومشايخ العقل، وأعادت قوات الأمن الداخلي انتشارها بهدف تنفيذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار، وفك الاشتباك بين المجموعات المسلحة وقوات العشائر، تمهيداً لاستعادة الاستقرار.