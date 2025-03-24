محافظ حماة ‏يعلن البدء بتجهيز مركز متكامل لمرضى الكلى بما يلبي ‏احتياجاتهم

حماة-سانا
ضمن حملة حماة “تنبض من جديد”، أعلن محافظ حماة عبد الرحمن السهيان البدء بتجهيز مركز متكامل لمرضى الكلى، بما يلبي احتياجات المرضى وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة.
وبين المحافظ خلال جولة في المركز أهمية تأهيل هذا المركز لعلاج مرضى الكلى، وتوفير جلسات الغسيل بوقتها المناسب وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكداً حرص المحافظة على إيلاء القطاع الصحي أهمية كبيرة لتحسين واقعه وتطويره.
كما أكد محافظ حماة أنه سيتم رفد المركز بكوادر متدربة ولديها الخبرة اللازمة، وتأمين المستلزمات الطبية من أجهزة ومعدات لتقديم أفضل الخدمات الطبية.
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