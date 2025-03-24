محافظ حماة ‏يعلن البدء بتجهيز مركز متكامل لمرضى الكلى بما يلبي ‏احتياجاتهم

حماة-سانا‏

ضمن حملة حماة “تنبض من جديد”، أعلن محافظ حماة عبد الرحمن السهيان ‏البدء بتجهيز مركز متكامل لمرضى الكلى، بما يلبي احتياجات المرضى ‏وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة.‏

وبين المحافظ خلال جولة في المركز أهمية تأهيل هذا المركز لعلاج مرضى الكلى، وتوفير جلسات ‏الغسيل بوقتها المناسب وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكداً حرص المحافظة على إيلاء ‏القطاع الصحي أهمية كبيرة لتحسين واقعه وتطويره.‏

كما أكد محافظ حماة أنه سيتم رفد المركز بكوادر متدربة ولديها الخبرة ‏اللازمة، وتأمين المستلزمات الطبية من أجهزة ومعدات لتقديم أفضل الخدمات ‏الطبية.‏

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