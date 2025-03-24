حالة الطقس: أجواء ربيعية مستقرة والحرارة أعلى من معدلاتها ‏

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو4 إلى 6 درجات، والأجواء مستقرة بشكل عام، حارة نسبياً تتحول إلى حارة بعد غد الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، ولاتزال المؤشرات موجودة حول اضطراب جوي اعتباراً من السبت القادم.
ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة ربيعياً معتدلاً وصحواً مستقراً، وتكون فرص تشكل الصقيع والضباب معدومة على المناطق السورية كافة.
ويتحول طقس الغد ليكون ربيعياً مشمساً، وتنتشر بعض السحب على أجزاء من البلاد مع ساعات بعد الظهر، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة نسبياً عند 20 كيلومتراً في الساعة، تتحول شرق البلاد إلى نشطة عند 25 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتشهد البلاد أجواء ربيعية حارة أيام الأربعاء والخميس والجمعة ، مع درجات حرارة 30 درجة مئوية على الداخل، و تصل إلى مشارف 35 في المنطقة الشرقية ومنطقة الجزيرة.
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
|المنطقة الجنوبية:
|26 /10 درجات
|مرتفعات دمشق الغربية:
|18 /7 درجات
|المنطقة الوسطى:
|25 /9 درجات
|المنطقة الساحلية:
|19 / 13 درجة
|المنطقة الشمالية الغربية:
|25 /9 درجات
|منطقة الجزيرة:
|25 /9 درجات
|المنطقة الشرقية:
|25 /11 درجة