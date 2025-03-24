حالة الطقس: أجواء ربيعية مستقرة والحرارة أعلى من معدلاتها ‏

دمشق-سانا ‏

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو4 إلى 6 ‏درجات، والأجواء مستقرة بشكل عام، حارة نسبياً تتحول إلى حارة بعد غد ‏الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، ولاتزال المؤشرات موجودة حول اضطراب ‏جوي اعتباراً من السبت القادم.‏

ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة ربيعياً معتدلاً وصحواً ‏مستقراً، وتكون فرص تشكل الصقيع والضباب معدومة على المناطق ‏السورية كافة. ‏

ويتحول طقس الغد ليكون ربيعياً مشمساً، وتنتشر بعض السحب على أجزاء ‏من البلاد مع ساعات بعد الظهر، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية ‏معتدلة السرعة، مع هبات نشطة نسبياً عند 20 كيلومتراً في الساعة، تتحول ‏شرق البلاد إلى نشطة عند 25 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع ‏الموج. ‏

وتشهد البلاد أجواء ربيعية حارة أيام الأربعاء والخميس والجمعة ، مع ‏درجات حرارة 30 درجة مئوية على الداخل، و تصل إلى مشارف 35 في ‏المنطقة الشرقية ومنطقة الجزيرة. ‏

‏ درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:‏