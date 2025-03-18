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الوزير الشيباني يعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين حول سوريا

2025-03-17

بروكسل-سانا

عقد وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني والسيدة كايا كالاس الممثلة السامية للاتحاد الأوربي لقاءً ثنائياً على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين حول سوريا.

كما التقى الوزير الشيباني وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني السيد هاميش فالكونر والسيد آن سنو المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا ومدير التنمية البريطانية السورية السيد بيتر ماكديرموتا.

كما عقد وزير الخارجية لقاءً ثنائياً مع السيد أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية بمملكة النرويج.

إلى ذلك التقى الوزير الشيباني السيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

واجتمع وزير الخارجية بالسيد رحيم آغا خان رئيس شبكة الآغا خان للتنمية.

كما التقى الوزير الشيباني بالسيدة كارلا كينتانا رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية.

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