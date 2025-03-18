ضمن حملة رمضان الخير والنصر.. مأدبة إفطار خيرية لأطفال أيتام في ‏دمشق ‏

دمشق-سانا ‏

نظمت جمعية الفرقان اليوم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ ‏مأدبة إفطار خيرية لنحو 140 يتيماً، وذلك في المدرسة الشرعية التابعة ‏للجمعية بدمشق. ‏

وقدّم الأطفال الأيتام خلال الفعالية مجموعةً من الابتهالات، والأناشيد الدينية، ‏والفقرات الشعرية التي تعمل كوادر المدارس الشرعية التابعة للجمعية ‏على تعليمها لهم. ‏

مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق محمود الخطيب؛ بين في تصريح ‏لـ سانا أن الوزارة تعمل على تقديم جميع التسهيلات للمنظمات غير الحكومية ‏في عملها ضمن الحملة التي تم إطلاقها في بداية شهر رمضان المبارك، ‏مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في التركيز على تنشئة ‏الأطفال وتقديم الرعاية لهم. ‏

بدوره، رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد سميح القاوي لفت إلى وجود عدد من ‏البرامج تعمل الجمعية عليها، منها كفالة طلاب العلم، حيث يتم تقديم دعم نقدي ‏للطلاب في كل شهر، إضافة إلى المدارس الشرعية التي تهتم بتقديم الدعم ‏والرعاية للأيتام.

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