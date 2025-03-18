ضمن حملة رمضان الخير والنصر.. مأدبة إفطار خيرية لأطفال أيتام في ‏دمشق ‏

دمشق-سانا
نظمت جمعية الفرقان اليوم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ مأدبة إفطار خيرية لنحو 140 يتيماً، وذلك في المدرسة الشرعية التابعة للجمعية بدمشق.
وقدّم الأطفال الأيتام خلال الفعالية مجموعةً من الابتهالات، والأناشيد الدينية، والفقرات الشعرية التي تعمل كوادر المدارس الشرعية التابعة للجمعية على تعليمها لهم.
مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق محمود الخطيب؛ بين في تصريح لـ سانا أن الوزارة تعمل على تقديم جميع التسهيلات للمنظمات غير الحكومية في عملها ضمن الحملة التي تم إطلاقها في بداية شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في التركيز على تنشئة الأطفال وتقديم الرعاية لهم.
بدوره، رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد سميح القاوي لفت إلى وجود عدد من البرامج تعمل الجمعية عليها، منها كفالة طلاب العلم، حيث يتم تقديم دعم نقدي للطلاب في كل شهر، إضافة إلى المدارس الشرعية التي تهتم بتقديم الدعم والرعاية للأيتام.
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