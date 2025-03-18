حالة الطقس … منخفض جوي خلال اليومين القادمين والأجواء سديمية مغبرة ‏

دمشق- سانا ‏

تتأثر البلاد بمنخفض جوي خلال الأيام القادمة، يترافق بزخات أمطار ‏رعدية، وزخات ثلج على المرتفعات، مع انخفاض كبير على درجات ‏الحرارة، وحركة رياح نشطة، مع أجواء سديمية مغبرة، وخاصةً على المناطق ‏الشرقية من سوريا.‏

وبناءً على تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة معتدل الحرارة، غائماً ‏جزئياً مع فرص لزخات أمطار عشوائية خفيفة ومتفرقة، يتحول غداً إلى غائم ‏جزئي وماطر على فترات. ‏

وتكون الهطولات عشوائية متفرقة تترافق بالعواصف الرعدية، فيما تتأثر ‏مناطق الساحل مع ساعات مساء الأربعاء بمنخفض جوي، يترافق بكتلة ‏هوائية قطبية وهطولات مطرية رعدية تتركز على الساحل. ‏

ويطرأ غداً انخفاض واضح على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من ‏معدلاتها السنوية، ويكون الانخفاض أكثر وضوحاً الأربعاء القادم، وتصبح ‏درجات الحرارة دون معدلاتها، وتكون الأجواء باردة بشكل عام، ويكون البحر ‏متوسط ارتفاع الموج، يتحول إلى عالٍ ارتفاع الموج الأربعاء. ‏

وتكون الرياح غداً غربية نشطة عند 30 كيلومتراً في الساعة ‏وتترافق بهبات نشطة إلى قوية، تتراوح ما بين 45 و55 كيلومتراً بالساعة، ‏فيما تشهد حركة الرياح نشاطاً قوياً ملحوظاً مع هبات عاصفة، تتجاوز 75 ‏كيلومتراً في الساعة على الساحل وجنوب البلاد، وتكون قوية على بقية ‏المناطق. ‏

وتؤدي الرياح النشطة غداً لإثارة الأتربة والغبار لتتحول الأجواء إلى سديمية ‏مغبرة قليلاً إلى مغبرة، مع ازدياد نشاط الرياح الأربعاء، فيما تشهد أجزاء ‏واسعة من المناطق الداخلية أجواء سديمية مغبرة قليلاً، وتتحول الأجواء في ‏الرقة والحسكة ودير الزور وشرق حمص ودمشق إلى سديمية مغبرة على ‏شكل عواصف غبارية، على أجزاء من المناطق الشرقية والجزيرة.‏

‏ درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:‏

المنطقة الجنوبية: 26/16 ‏درجة

مرتفعات دمشق الغربية: 19/10 ‏درجة

المنطقة الوسطى: 23/16درجة ‏

المنطقة الساحلية: 19/17 ‏درجة

المنطقة الشمالية الغربية: 23 /15 ‏درجة

منطقة الجزيرة: 23/17 ‏درجة

المنطقة الشرقية: 27/16 ‏درجة

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