حالة الطقس … منخفض جوي خلال اليومين القادمين والأجواء سديمية مغبرة ‏

دمشق- سانا
تتأثر البلاد بمنخفض جوي خلال الأيام القادمة، يترافق بزخات أمطار رعدية، وزخات ثلج على المرتفعات، مع انخفاض كبير على درجات الحرارة، وحركة رياح نشطة، مع أجواء سديمية مغبرة، وخاصةً على المناطق الشرقية من سوريا.
وبناءً على تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة معتدل الحرارة، غائماً جزئياً مع فرص لزخات أمطار عشوائية خفيفة ومتفرقة، يتحول غداً إلى غائم جزئي وماطر على فترات.
وتكون الهطولات عشوائية متفرقة تترافق بالعواصف الرعدية، فيما تتأثر مناطق الساحل مع ساعات مساء الأربعاء بمنخفض جوي، يترافق بكتلة هوائية قطبية وهطولات مطرية رعدية تتركز على الساحل.
ويطرأ غداً انخفاض واضح على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية، ويكون الانخفاض أكثر وضوحاً الأربعاء القادم، وتصبح درجات الحرارة دون معدلاتها، وتكون الأجواء باردة بشكل عام، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج، يتحول إلى عالٍ ارتفاع الموج الأربعاء.
وتكون الرياح غداً غربية نشطة عند 30 كيلومتراً في الساعة وتترافق بهبات نشطة إلى قوية، تتراوح ما بين 45 و55 كيلومتراً بالساعة، فيما تشهد حركة الرياح نشاطاً قوياً ملحوظاً مع هبات عاصفة، تتجاوز 75 كيلومتراً في الساعة على الساحل وجنوب البلاد، وتكون قوية على بقية المناطق.
وتؤدي الرياح النشطة غداً لإثارة الأتربة والغبار لتتحول الأجواء إلى سديمية مغبرة قليلاً إلى مغبرة، مع ازدياد نشاط الرياح الأربعاء، فيما تشهد أجزاء واسعة من المناطق الداخلية أجواء سديمية مغبرة قليلاً، وتتحول الأجواء في الرقة والحسكة ودير الزور وشرق حمص ودمشق إلى سديمية مغبرة على شكل عواصف غبارية، على أجزاء من المناطق الشرقية والجزيرة.
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
المنطقة الجنوبية: 26/16 درجة
مرتفعات دمشق الغربية: 19/10 درجة
المنطقة الوسطى: 23/16درجة
المنطقة الساحلية: 19/17 درجة
المنطقة الشمالية الغربية: 23 /15 درجة
منطقة الجزيرة: 23/17 درجة
المنطقة الشرقية: 27/16 درجة
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