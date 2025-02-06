بأدق التفاصيل… شاب يصمم مجسماً للجسر المعلق في دير الزور

دمشق-سانا

“لم يكن جسر دير الزور الشهير معلقاً في مكانه فقط، بل بقلوب وذاكرة كل أبناء المدينة، ويعتبر من أشهر معالمها، وترجمة لذلك قمت بتصميم مجسم مصغر للجسر المعلق بأدق تفاصيل بنائه الهندسية والقياسية”، بهذه الكلمات استهل الشاب أحمد طعمة حديثه لـ سانا الشبابية.

الشاب العشريني أحمد ابن دير الزور الذي هاجر إلى تركيا كغيره من شباب سوريا بسبب جرائم النظام البائد، استثمر موهبته في تصميم مجسمات وتحويل القطع الخشبية والمعدنية لأشكال تحمل الجمال والإبداع الفني وتحاكي الواقع، مشيراً إلى أنه لم يكمل دراسته جراء ظروف عائلية، لكنه نجح في تطوير موهبته التي ظهرت منذ الصغر من خلال مواصلة ابتكار نماذج وأشكال لمجسمات ثابتة ومتحركة يصنعها بسلاسة.

وأوضح أحمد المقيم حالياً بولاية ماردين التركية في حديثه لـ سانا الشبابية عبر الفيسبوك أنه قام بتصميم مجسم للجسر المعلق بأبعاد الجسر نفسه تقريباً لكن بالسنتيمتر، مصنوع بشكل كامل من الخشب ماعدا القطع التي تمسك الخيوط هي كابلات مصنوعة من البلاستيك القاسي.

وحرص أحمد على أن يكون التصميم وفق قياسات متناسقة، فكان التصميم بطول ٤٥٠ سنتيمتراً وطول كل عمود ٣٥ سنتيمتراً، وفيما يخص الأكبال وقطع التعليق بالنموذج المصغر أنجزت بشكل التعليق نفسه في التصميم الأصلي للجسر.

ووصل عدد قطع الخشب المستخدمة في التصميم إلى ٤١٥ قطعة، كلها صورة طبق الأصل عن شكل القطع الأصلية للجسر المعلق، حيث استغرق إنجاز التصميم أكثر من مئة يوم.

وكما يتقن أحمد تصنيع المجسمات بشكل يدوي، يتميز أيضاً برسم البورتريه، ويمتهن مهنة الميكانيك ويمتلك شغفاً كبيراً بتعلم المزيد واكتساب المعرفة، وكله أمل أن يشارك في بناء مستقبل وطنه الذي تنفس الحرية بعد انتصار الثورة السورية.

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