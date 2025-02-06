رئيس اتحاد فلاحي درعا: الأمطار الحالية تنقذ محصول القمح ‏وتمهد ‏لزراعة البقوليات

‏درعا-سانا‏

اعتبر رئيس اتحاد فلاحي درعا فؤاد الحريري أن الأمطار التي ‏تشهدها ‏المحافظة أنقذت محصول القمح، وتمهد إذا استمرت لزراعة ‏البقوليات.

‏وذكر الحريري في تصريح لمراسل سانا أن هذه الأمطار لها ‏انعكاسات ‏إيجابية على الزراعات البعلية والمروية بشكل عام، والمياه ‏الجوفية بعد انحباس الأمطار لفترة طويلة، لافتاً إلى أن الفلاحين يستبشرون الخير ‏بالهطولات المطرية التي عمت مختلف مناطق المحافظة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغت المساحة المزروعة بالقمح المروي في الموسم الحالي 8076 ‏هكتاراً، ‏والقمح البعل 34300 هكتار، والشعير 28200 هكتار، فيما ‏تخطط مديرية ‏الزراعة في المحافظة لزراعة 17768 هكتاراً بالبقوليات ‏البعلية.‏

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