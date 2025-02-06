رئيس اتحاد فلاحي درعا: الأمطار الحالية تنقذ محصول القمح ‏وتمهد ‏لزراعة البقوليات

درعا-سانا
اعتبر رئيس اتحاد فلاحي درعا فؤاد الحريري أن الأمطار التي تشهدها المحافظة أنقذت محصول القمح، وتمهد إذا استمرت لزراعة البقوليات.
وذكر الحريري في تصريح لمراسل سانا أن هذه الأمطار لها انعكاسات إيجابية على الزراعات البعلية والمروية بشكل عام، والمياه الجوفية بعد انحباس الأمطار لفترة طويلة، لافتاً إلى أن الفلاحين يستبشرون الخير بالهطولات المطرية التي عمت مختلف مناطق المحافظة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبلغت المساحة المزروعة بالقمح المروي في الموسم الحالي 8076 هكتاراً، والقمح البعل 34300 هكتار، والشعير 28200 هكتار، فيما تخطط مديرية الزراعة في المحافظة لزراعة 17768 هكتاراً بالبقوليات البعلية.
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