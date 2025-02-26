دور اللغة العربية في تعميق الهوية والانتماء…ندوة في جامعة طرطوس

طرطوس-سانا

أقام اتحاد الكتاب العرب-فرع طرطوس بالتعاون مع كلية الآداب جامعة طرطوس والاتحاد الوطني لطلبة سورية اليوم ندوة بعنوان” دور اللغة العربية في تعميق الانتماء” وذلك في قاعة المؤتمرات في كلية الآداب بجامعة طرطوس، أدارتها الكاتبة ضحى أحمد.

الدكتور ياسر محمد نائب رئيس جامعة طرطوس أكد أهمية إجراء هذه النشاطات المشتركة بين اتحاد الكتاب العرب وجامعة طرطوس والتي من شأنها تعزيز التفاعل بين مختلف فئات المجتمع ففي كلية الآداب قسم اللغة العربية وفي الأقسام الأخرى هناك مهتمون بقضايا الفكر واللغة، واتحاد الكتاب يلعب دوراً مهماً في حماية اللغة العربية.

وبيّن منذر عيسى رئيس فرع الاتحاد في طرطوس أن الفرع يقيم ندوات نوعية متميزة تؤكد الأصالة والانتماء وأكثر ما يلائم هذه الندوات كلية الآداب مشيراً إلى التعاون المستمر بين فرع الاتحاد والجامعة وخصوصاً في إقامة المعارض حيث إن الجامعة تقدم كل التسهيلات المتعلقة بعمل الاتحاد وسيقام معرض الكتاب في رحاب الجامعة الأسبوع المقبل، وتستهدف هذه الندوات حسب عيسى فئة الشباب لتعميق حب الوطن وشعور الانتماء لدى هذا الجيل الشاب الذي سيبني المستقبل.

عضو اتحاد الكتاب العرب محي الدين محمد تحدث عن تناول اشتقاقات اللغة ومكوناتها وعن عزلتها الآخرين الذين لا يحيون اللغة ولايقرؤون في حين تناول الشق الثاني من العنوان تعميق الهوية والانتماء كيفية الربط بين الهوية واللغة.

وتحدث عضو الهيئة التدريسية بكلية الآداب والمحاضر في قسم اللغة العربية الدكتور علي محمد عن دور اللغة العربية في مواجهة العولمة وتعميق الانتماء إلى الهوية الوطنية ودور المؤسسات التعليمية في تأهيل مدرسي اللغة العربية وأهمية الترجمة وتعريب المصطلحات من دون الخضوع للأسلوب اللغوي الأجنبي.

ولفت علي إلى وجوب الوقوف على الإشكاليات التي تحول دون أداء اللغة لدورها الوظيفي وأهمية اللغة بوصفها قيمة ثقافية تحمل إلينا تراث الأجداد.

نجوى العلي

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