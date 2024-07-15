4 شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق جنوب ووسط قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منازل عدة في بلدة الشوكة ومنطقة المشروع شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين.

وفي وسط القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة للعدو منزلاً في منطقة بير أبو صلاح ببلدة الزوايدة.

كما قصفت طيران الاحتلال منزلاً في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع فيما أطلقت طائرة مسيرة للاحتلال الرصاص على مجموعة من الفلسطينيين شرق حي الزيتون في مدينة غزة ما أدى لإصابة عدد منهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 282 على القطاع إلى 38584 شهيداً و88881 جريحاً.

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