7 شهداء على الأقل جراء قصف الاحتلال أحياء عدة بمدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي أحياء عدة في مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفا منازل في حيي تل الهوا والزيتون جنوب المدينة ومباني سكنية في شارع الجلاء شمالها وفي محيط مجمع الشفاء الطبي غربها، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وجرح آخرين.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي أحياء تل الهوا والشجاعية والزيتون بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 258 على القطاع إلى 37431 شهيداً و85653 جريحاً أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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