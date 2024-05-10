المكتب الإعلامي في غزة: اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لرفح ينذر بكارثة إنسانية عميقة

القدس المحتلة-سانا

حذر المكتب الإعلامي في غزة من أن اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة ينذر بكارثة إنسانية عميقة نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحرمان المرضى والجرحى من السفر للعلاج خارج القطاع.

وأدان المكتب في بيان اليوم استمرار الاحتلال في عدوانه المستمر على المدينة، وعلى جميع مدن القطاع، داعياً كل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة النكراء اللا إنسانية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال منع خلال اليومين الماضيين إدخال أكثر من 400 شاحنة مساعدات وغذاء ومستلزمات وأجهزة طبية، إضافة لمنعه سفر 159 من مرضى السرطان والجرحى من السفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج القطاع.

ولفت المكتب إلى أن قطاع غزة بأكمله وفي ظل حرب الإبادة الجماعية يعيش على المساعدات والإعانات، وأن جريمة إيقاف هذه المساعدات تنذر بإيقاع مجاعة خلال الأيام القادمة لأكثر من 1,700,000 إنسان يعيشون في المناطق الجنوبية منه، وذلك في ظل انعدام الغذاء والماء نتيجة العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين أول الماضي.

ونبه المكتب إلى أن استمرار عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات على قطاع غزة تشكل خطراً على حياة الفلسطينيين، مبيناً أن عدد الشهداء جراء ذلك ارتفع إلى 21 شهيداً بعد ارتقاء فلسطينيين اثنين وإصابة 4 آخرين مؤخراً.

وحمل المكتب الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هذه الكارثة والأزمة الإنسانية العميقة في غزة والنتائج الكارثية لإصرارهم على تعميق المجاعة جنوب القطاع المنكوب، مطالباً دول العالم بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على رفح وحرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر بشكل فوري وعاجل، بالإضافة لفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين وتجويعهم وحرمانهم من العلاج والغذاء والماء.

من جهتها أكدت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة رداً على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع أن معابر القطاع لا تزال مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال، ولم يتم إدخال أي مساعدات للقطاع منذ بدء الاجتياح البري للمدينة واحتلال معبر رفح وإغلاق معبر كرم أبو سالم.

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