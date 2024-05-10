(شقائق المجد).. أمسية موسيقية على خشبة مسرح الحمراء بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة عيد الشهداء أقامت مديرية المسارح والموسيقا اليوم أمسية موسيقية لأوركسترا قصيد بعنوان “شقائق المجد” بقيادة المايسترو كمال سكيكر وغناء سليمان حرفوش على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.

أوركسترا قصيد التي ضمت ما يقرب من 35 عازفاً من طلاب وخريجين أكاديميين، قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية والوجدانية منها مقطوعات آلية “سماعي حجاز ولونغا.

وتضمن برنامج الأمسية تقديم الكورال مجموعة من الأغاني الوطنية، وأدت الأوركسترا أغنية زفو العساكر للمجد، وجولان أنت عزنا، لتختتم بقلعة أمجاد العرب.

وفي تصريح لسانا قال المايسترو سكيكر: نعتبر الاحتفال بعيد الشهداء واجباً وطنياً وحقاً على كل سوري، ومن هنا جاء عنوان الحفل الذي تم اختياره بعنوان شقائق المجد.

وأشار المغني حرفوش إلى أنه يجمعه مع المايسترو سكيكر تعاون ناجح للعديد من الأعمال، موضحاً أن شقائق المجد هي رمز لسورية وتضحيات أبنائها التي لاتزال مستمرة إلى يومنا هذا.

زينب علي

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