الجيش الروسي يدمر 3 مسيرات لنظام كييف فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود

موسكو-سانا

أحبطت القوات الروسية محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعتي وبيلغورود.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان “إن قواتها أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة كورسك وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.

وكانت الوزارة أعلنت أول أمس أن عدد المسيرات الاوكرانية التي أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي فوق مقاطعات جنوبية غرب روسيا ارتفع إلى 17 مسيرة.

وتستهدف القوات الاوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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