مجموعة السبع تلتزم بإنشاء تحالف من أجل المياه

تورينو-سانا

أعلن وزراء المناخ والطاقة والبيئة في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الالتزام بإنشاء تحالف مجموعة السبع من أجل المياه، وذلك إدراكاً لأهمية المياه من أجل التنمية المستدامة والرخاء والسلام.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن مجموعة السبع قولها في بيانها الختامي من مدينة تورينو الإيطالية: “إن التحالف من أجل المياه يبتغي تحديد أهداف واستراتيجيات مشتركة لتحفيز طموحات وأولويات لمعالجة أزمة المياه العالمية، ودمج أهميتها الشاملة لعدة قطاعات بشكل فعال ومتسق في المنتديات والعمليات القائمة، والارتقاء بمستوى الاهتمام السياسي بالمياه على مستوى العالم”.

وأضاف البيان: “إن المياه الآمنة والتربة الصحية والنظم البيئية تعد أمراً حيوياً لحياة وسبل عيش الأجيال الحالية والمستقبلية، ما يساعد على منع وتخفيف الآثار الضارة لتغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف”.

وأشار البيان إلى أنه “يمكن تحسين الإنتاج الغذائي المستدام وتخزين الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وإدارتها على نحو مستدام واستعادتها”.

وبحسب الوزراء المجتمعين فإن “الممارسات غير المستدامة تهدد هذه النظم المترابطة، ويمكن أن تساهم في تدهورها وتسريع تآكل التربة وإطلاق غازات دفيئة وزيادة التلوث وتناقص التنوع البيولوجي والإنتاجية، ما يفاقم التحديات المتزايدة”.

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