الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء: الاحتلال استولى على أكثر من 50 ألف دونم في الضفة الغربية العام الماضي

القدس المحتلة-سانا

كشف الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء ان الاحتلال الإسرائيلي استولى عام 2023 على 50526 دونماً مقارنة بحوالي 26 ألف دونم خلال العام 2022.

وأشار الإحصاء في بيان له اليوم بمناسبة ذكرى يوم الأرض الذي يصادف الـ 30 من الشهر الجاري نقلته وكالة وفا إلى أن الاحتلال أصدر خلال العام 2023 (32) أمراً بالسيطرة على حوالي 619 دونماً، وأربعة أوامر أخرى على حوالي 433 دونماً، وأمرين آخرين لحوالي 515 دونماً، إضافة إلى أربعة أوامر استيلاء على محميات طبيعية بمساحة تبلغ 48959 دونماً، وذلك في إطار إجراءات الاحتلال الممنهجة والمستمرة للسيطرة على كافة الأراضي الفلسطينية وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية.

وبيّن الجهاز أنه منذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي دمر الاحتلال أكثر من 31 ألف مبنى فيه، كما تضرر بشكل كبير حوالي 17 ألف مبنى وبشكل متوسط أكثر من 41 ألف مبنى، ليصبح عدد المباني المتضررة حوالي 89 ألف مبنى منها 104 مبانٍ تابعة للأمم المتحدة، لافتاً إلى تدمير ما لا يقل عن 79 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وأكثر من 290 ألف جزئياً إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس وآلاف المباني الاقتصادية وكافة مناحي البنى التحتية ليصبح قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.

وفي الضفة الغربية أوضح الجهاز أن الاحتلال دمر وهدم ما يزيد على 659 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي، منها 70 عملية هدم أجبرت فيها قوات الاحتلال الفلسطينيين على هدم منازلهم بأنفسهم في القدس المحتلة، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 12161 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم العام الماضي.

وأشار الجهاز إلى أزمة التجويع والتعطيش التي يمارسها الاحتلال منذ 174 قطاع غزة المنكوب، موضحاً أن إجمالي المياه المتوافرة حالياً فيه تُقدر بحوالي 10- 20 بالمئة من مجمل المياه المتاحة فيه قبل العدوان، وهذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية.

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