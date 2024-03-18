الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من ألف عسكري أوكراني وإسقاط مروحية و143 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 1070 عسكرياً أوكرانياً، وأسقطت 143 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية أنه على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف بلغت خسائر القوات الأوكرانية 60 عسكرياً وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية.

وعلى محور بيلغورود، صدت القوات الروسية جميع محاولات تسلل المجموعات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة كوزينكا، وتم تكبيد قوات كييف 150 مسلحاً بين قتيل وجريح، وتدمير أسلحتهم.

وعلى محور دونيتسك، عزز الجيش الروسي تحصيناته وسيطر على مواقع مهمة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 380 عسكرياً ومعدات وآليات عسكرية، منها ناقلة جند أمريكية “ام 113″، أما على محور أفدييفكا فعززت القوات الروسية مواقعها وصدت 7 هجمات معادية، وقضت على 295 عسكرياً، ودمرت أسلحة ومدافع غربية.

وعلى محور جنوب دونيتسك، تم صد هجوم للقوات الأوكرانية، والقضاء على 130 عسكرياً، وتدمير أسلحة وآليات، أما على محور خيرسون فبلغت خسائر هذه القوات 55 عسكرياً وتم تدمير مدافع وأسلحة غربية.

واستهدفت القوات الروسية موقع اجتماع لقادة في الأركان والاستخبارات والقوات الأوكرانية ودمرته، فيما أسقطت الدفاعات الجوية مروحية “ام اي 8″، و143 مسيرة أوكرانية.

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