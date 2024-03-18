إحياء ذكرى شهداء غزة من الأطفال في مدينة أوتريخت الهولندية

أمستردام-سانا

شهدت مدينة أوتريخت الهولندية عرض 14 ألف حذاء أطفال في واحد من أكبر ميادينها، وذلك إحياء لذكرى الشهداء من أطفال قطاع غزة، وللفت الأنظار إلى معاناة الأطفال جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي.

وذكر موقع “إن إل تايمز” الإخباري أن الفعالية انطلقت في ميدان “فريدنبورغ”، ونظمتها منظمات هولندية للتضامن مع 14 ألف طفل استشهدوا في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية، أو نتيجة التجويع الذي نتج عن الحصار المطبق على القطاع.

وذكر المنظمون للفعالية في بيان لهم أن “غزة تشهد وفاة طفل كل 10 دقائق، إما بسبب القصف أو الجوع والعطش”، موضحين أنهم “سيقومون بإضافة زوج حذاء كل 10 دقائق إلى الـ 14 ألف حذاء المعروضة في الميدان، ما يعني زيادة عدد الشهداء بشكل مستمر”.

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