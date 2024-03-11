توقيع محضر اجتماع بين وزارتي الموارد المائية السورية والعراقية لتعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال المياه

دمشق-سانا

وقعت وزارة الموارد المائية مع وزارة الموارد المائية العراقية مساء اليوم على محضر الاجتماع الذي تمت مناقشته من قبل الجانبين بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال إدارة الموارد المائية والتخطيط والدراسات للوصول إلى أفضل تنسيق بين البلدين وبما يضمن حصولهما على الحصة العادلة والمنصفة من مياه نهري دجلة والفرات اللذين يشكلان شريان الحياة في سورية والعراق.

وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف بين في تصريح للصحفيين أن هذا المحضر يظهر مدى التطابق الكامل في المواقف والرؤى والخطط والبرامج التي يتم العمل عليها بين الجانبين مع ضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقاً فيما بينهما مع العمل على تبادل البيانات والسير قدماً في إنشاء محطة القياس المشتركة على الحدود السورية العراقية واستكمال الدورات التدريبية التي بدأت بجهود العراق الشقيق، حيث سيتم إقامة دورات تدريبية مماثلة في سورية في مجال مشاريع الري وغيرها من الأمور التي تتفوق فيها سورية.

وأكد مخلوف أن الأمور تمضي بما فيه خير البلدين وأننا نسعى مجتمعين للحصول على الحصص المائية العادلة من دولة المنبع تركيا آملين أن تكلل جميع الجهود بالنجاح.

وفي تصريح مماثل أشار وزير الموارد المائية العراقي المهندس عون ذياب عبد الله إلى أنه تم تحقيق نتائج إيجابية في مجالات عديدة، ولا سيما في مجالات تأمين المياه وإيصالها الى الحدود العراقية من المياه التي تصل من الحدود التركية وتعميق التدريب في مجالات الموارد المائية وتبادل الخبرات وانشاء محطات قياس على حدود البلدين.

وأكد دياب أن المحضر الذي وقع اليوم جميع بنوده مفعلة سابقاً وسيتم العمل على تطويرها وتفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة ولا سيما لجنة مراكز القياس على نهر الفرات لتوحيد منهجية القياس على النهر.

سفيرة إسماعيل

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