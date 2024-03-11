وفاة شخصين جراء حادث سير على طريق عام دمشق درعا

دمشق-سانا

توفي شخصان وأصيب 5 آخرون بجروح جراء حادث سير على طريق عام دمشق درعا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم إن مركبتين الأولى خاصة من نوع (برلنس) والثانية عامة من نوع (كيا ريو) اصطدمتا مقابل معمل الحديد بعد جسر خربة غزالة بحوالي 2 كيلو متر على أوتستراد دمشق درعا ما أدى لوفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح.

ولفتت الوزارة إلى أن دوريات مركز الطرق العامة بخربة غزالة توجهت إلى مكان الحادث وتم إسعاف المصابين إلى مشفى درعا الوطني مشيرة إلى أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة وعدم الانتباه.

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