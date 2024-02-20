الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو حول السيطرة على الضفة وغزة مرفوضة وتمثل تحدياً للشرعية الدولية

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة مرفوضة وتشكل تحدياً للشرعية الدولية، وخاصة أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى إلى الاعتراف بها.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله في بيان اليوم: إن هذه التصريحات والسياسات الإسرائيلية المرفوضة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، محذراً من أن استمرار هذا النهج المدمر سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل.

وشدد أبو ردينة على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي وتجسيد استقلالها على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.

ولفت أبو ردينة إلى أنه على الإدارة الأميركية أن تكون حازمة في تعاملها مع “إسرائيل”، وأن تجبرها على وقف الحرب أولاً، مبيناً أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماماً كالقدس ومقدساتها.

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