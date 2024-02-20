المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم موقعة فيه إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة استهدف المقاومون صباح اليوم ‏تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة “.‏

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت أمس ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.

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