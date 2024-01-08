الصندوق الوطني للتسليف الطلابي يفتح باب التقدم للاستمرار بالحصول على القرض الشهري

دمشق-سانا

أعلن الصندوق الوطني للتسليف الطلابي فتح باب التقدم للاستمرار بالحصول على القرض الشهري للعام الدراسي 2023-2024 للطلاب الحاصلين عليه سابقاً.

ووفق إعلان الصندوق الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم يمكن للطلاب الراغبين باستمرار الحصول على القرض الشهري تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر رمز الاستجابة السريع كيو آر أو عبر الرابط المخصص وذلك لغاية 18-1-2024.

وأشار الصندوق إلى أن هذا الإعلان مخصص فقط للطلاب الذين حصلوا على القرض الشهري سابقاً ويرغبون باستمرار الحصول عليه 60 ألف ليرة سورية شهرياً للطلاب في الكليات الطبية والهندسية و50 ألف ليرة سورية شهرياً للطلاب في باقي الكليات والمعاهد.

يذكر أن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عمل بالتعاون مع إدارة الصندوق على تبسيط إجراءات التقدم إلى القرض فأصبحت إلكترونية بالكامل وعن بعد، وأيضاً تم تقليص الثبوتيات المطلوبة التي يجب تقديمها بعد صدور أسماء الطلاب المقبولين وأصبحت تقتصر على تجديد صك الكفالة فقط.

هيلانه الهندي

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