بوليانسكي: فشل خطط واشنطن لإضعاف روسيا تجسد بالأزمة الأوكرانية

موسكو-سانا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الأزمة الأوكرانية أظهرت فشل خطط الولايات المتحدة لإضعاف روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن بوليانسكي قوله في تصريح اليوم: “إن القوات الأوكرانية لن تتقدم في أي جهة، وكما تظهر الأزمة الأوكرانية فإن حلف شمال الأطلسي “ناتو” يشن حرباً في أوكرانيا من خلال وكلائه بحكم الأمر الواقع، وهذا هو ذروة الاستراتيجية الأمريكية الطويلة المدى لإضعاف روسيا وكل مخططاتهم باءت بالفشل” مؤكداً اقتراب خسارة نظام كييف التي لا مفر منها.

ورأى بوليانسكي أن العالم سيتغير بعد هزيمة نظام كييف وأتباعه، وإذا لم يتوصل حلف الناتو وواشنطن إلى أي استنتاجات ولم ينخرطا في تحول صادق وعميق للبنية الأمنية الأوروبية على أساس مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، فسيكون هذا خطأ فادحا من جانب الغرب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن قواتها نفذت 41 ضربة عسكرية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة استهدفت مواقع قيادة عسكرية وبنية تحتية لمطارات عسكرية لقوات النظام الأوكراني خلال الأسبوع الماضي.

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