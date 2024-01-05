الدفاع الجوي الروسي يدمر 37 طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

دمرت وسائط الدفاع الجوي الروسي اليوم 37 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسية.

ونقل موقع RT عن الوزارة قولها في بيان: “تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كراسنودار”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس التصدي لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

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