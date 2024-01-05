ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 92 قتيلاً

طوكيو-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة ايشيكاوا والمناطق المحيطة بها وسط اليابان يوم الإثنين الماضي إلى 92 قتيلاً.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) عن سلطات المحافظة قولها: إنه وحتى صباح اليوم بلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي كانت شدته 7.6 درجات 92 قتيلاً، فيما تم الإبلاغ عن فقدان 242 شخصاً.

وفي أعقاب الزلزال ما زالت مدينة واجيما الساحلية بالمحافظة وهي الأشد تضرراً تواجه أكثر من 40 حالة لأشخاص دفنوا وحوصروا تحت الأنقاض، وقد وسعت قوات الدفاع الذاتي اليابانية جهودها بمشاركة ما يقرب من 4600 فرد وبالتعاون مع إدارتي الشرطة والمطافئ لتسريع عملية البحث والتأكد من سلامة هؤلاء المفقودين.

وأفادت أحدث التقديرات الصادرة عن هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية بأن منطقة مساحتها حوالي 48 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة 4.5 من ملاعب كرة القدم دُمرت بعد اندلاع حريق هائل في وسط مدينة واجيما خلال الزلزال.

وكانت آخر حصيلة لضحايا الزلزال أشارت أمس إلى مصرع 77 قتيلاً.

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