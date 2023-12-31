عشرات الشهداء والجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 86 على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين اليوم، جلهم من الأطفال والنساء، في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 86.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين، في قصف استهدف منزلين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال للمخيم، فيما قصفت طائرة بدون طيار للعدو منزلاً غربي رفح جنوب القطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بالقذائف مناطق في مخيمات البريج والنصيرات وسط قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين.

واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما أصيب 10 نازحين على الأقل جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة خان يونس الابتدائية جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 21650 شهيداً، ونحو 56 ألف جريح، إضافة إلى آلاف المفقودين 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

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