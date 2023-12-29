نقابة الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق الإعلاميين بهدف طمس حقيقة إجرامه

القدس المحتلة-سانا

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية، وبكل الأشكال الإجرامية من قتل وجرح ومطاردة واعتقال بهدف طمس حقيقة إجرامها بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت النقابة في بيان وفق وكالة وفا أن طيران الاحتلال استهدف صباح اليوم منزل مهندس مختص بصيانة الكاميرات الصحفية في دير البلح ما أدى إلى استشهاده إضافة إلى استشهاد صحفي أمس خلال استهداف منزل عائلته في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وإصابة مصور صحفي في المكان.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال استهدف ظهر اليوم مجموعة من الصحفيين بقنابل الغاز والضرب والتنكيل أثناء تغطيتهم منع قوات الاحتلال للفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة، كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب والتنكيل على مجموعة من الصحفيين في مدينة دورا جنوب الخليل وقامت بتخريب معداتهم الصحفية.

وكان المكتب الإعلامي في غزة أوضح في بيانه أمس الأول ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

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