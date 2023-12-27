مركز التنسيق الروسي يوزع مواد غذائية وطبية لأهالي ضاحية تشرين بمدينة اللاذقية

اللاذقية-سانا

وزع مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم اليوم مساعدات غذائية للأهالي في ضاحية تشرين بمدينة اللاذقية، وقدم فريق طبي روسي فحوصات طبية لعدد منهم.

وذكر الرائد ياكوف من المركز في تصريح لمراسلة سانا أن هذه المساعدات تتضمن نحو (3) أطنان من الرز والسكر والزيت والشاي والطحين، بالإضافة إلى توزيع عدد من الهدايا على الأطفال بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

ووجه عدد من الأهالي رسالة شكر لروسيا الاتحادية شعباً وحكومة على هذه المساعدات، منوهين بمواقف روسيا الدائمة بتقديم المساعدة للشعب السوري وخاصة في الأوقات العصيبة التي مرت بهم عند وقوع الزلزال الذي ضرب المحافظة في شباط الماضي، حيث كانوا السباقين إلى تقديم المساعدات الفنية والتقنية والإنسانية والطبية.

ديمة حشمة

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