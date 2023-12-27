مديرية ثقافة الطفل… نشاطات لتعزيز الثقافة والإبداع للأطفال في عام 2023

دمشق-سانا

عملت مديرية ثقافة الطفل خلال عام 2023 على تقديم مجموعة من النشاطات المتنوعة الموجهة للأطفال والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة والتربية الفنية لديهم وتنمية شخصياتهم ومهاراتهم الإبداعية.

وتضمنت هذه النشاطات ورشات عمل ومحاضرات غطت العديد من المجالات الفنية والثقافية، مثل الرسم والموسيقا والحكاية والكتابة الإبداعية، موفرة بيئة تعليمية محفزة تشجع الأطفال على التعبير الفني وتنمية مواهبهم.

كيف نرسم كتاباً للطفل؟ ..

ضمن مشروع تطوير المنتج الثقافي الموجه للطفل، اختتمت المديرية عامها بورشة عمل تخصصية أقيمت في مكتبة الأسد الوطنية بعنوان: كيف نرسم كتاباً للطفل؟ وسلطت الورشة لضوء على رسومات الأطفال كونها عنصرا بصرياً وتشويقياً مساعداً في القصص الموجهة للأطفال ودورها في مخاطبة احتياجات الطفل النفسية وتوظيفها في إيصال الأفكار والقيم المطلوبة للطفل.

ونظمت المديرية ضمن مشروع مهارات الحياة مجموعة من النشاطات في المحافظات والتي تضمنت:

– أنشطة برنامج مهارات الحياة (جلسات توعية، مطالعة، مسرح، ألعاب جماعية).

– ورشة رسم للأطفال استهدفت فئات عمرية مختلفة حول البيئة ودور الأطفال في المحافظة على نظافتها وأهمية الطاقات المتجددة.

– ورشة إعداد الممثل.

– يوم مفتوح تضمن أنشطة رياضية وورشات رسم وأشغال وكروشيه ولوحات فنية وعرضاً مسرحياً.

– ورشة عملية حول صناعة خبز التنور بمشاركة مجموعة من الأطفال، والتي تستهدف ربط الأطفال بتراث بلدهم وتندرج ضمن مشروع مهارات الحياة.

– معرض كتاب شمل عناوين مختلفة عن البيئة والطاقات المتجددة.

– حملة تشجير بهدف حماية البيئة ومواردها.

– أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية لأطفال دار كفالة الأيتام التابع لجمعية المساعي الخيرية الإسلامية وأطفال (مجمع لحن الحياة) التابع لجمعية صندوق الرجاء التنموية.

نغم وقلم..

وضمن مشروع نغم وقلم، أقامت المديرية كذلك مجموعة من النشاطات تضمنت:

– جلسات تعليمية للأطفال المتسربين بهدف تعزيز مهاراتهم الأكاديمية والتعليمية.

– ورشة عمل عن مسرح خيال الظل تركز على الأنشطة المسرحية والرسم بعنوان “غزة في قلوبنا وفلسطين العروبة”.

-تنفيذ دورة تصوير ضوئي.

– ورشة عمل بيئية.

-تقديم دروس تقوية لطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوية في المراكز التعليمية.

– إطلاق مشاريع أدبية صغيرة واعدة من خلال ورشات الكتابة الأدبية والفصاحة والخطابة.

كما كرمت المديرية الفائزين في المسابقات السنوية التي تقيمها، وأقامت ورشات كتابة وفصاحة وخطابة بهدف تشجيع الأطفال على الكتابة والتعبير الأدبي ووفرت منصة للأطفال لعرض أعمالهم الأدبية والتواصل مع الجمهور من خلال فعاليات ومناسبات ثقافية.

ميس العاني

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