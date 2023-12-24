المكتب الإعلامي في غزة يطالب العالم بالضغط على كيان الاحتلال لوقف عدوانه

القدس المحتلة-سانا

طالب المكتب الإعلامي في غزة دول العالم الحر والمنظمات الدولية بالضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محملا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التي تتناقض مع القوانين الدولية.

وقال المكتب في بيان اليوم: “إن جيش الاحتلال يتعمد تضليل الفلسطينيين، وخاصة الأطفال والنساء من أجل إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والضحايا في جريمة حرب مزدوجة، الأولى: هي إجبار الفلسطينيين على التهجير القسري من منازلهم، والثانية: هي إعدامهم وقصفهم بشكل مباشر ومقصود”.

وأضاف: إن الاحتلال أجبر ثمانية أحياء وسط قطاع غزة على النزوح إلى منطقة دير البلح، وخلال 48 ساعة ارتكب 5 مجازر في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى ارتقاء 28 شهيداً وجرح 88 شخصاً.

ودعا المكتب الشعب الفلسطيني إلى اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر من الاحتلال الذي يحاول أن يوقع أكبر قدر ممكن من الضحايا في صفوفهم، وأن يكونوا على فهم ويقظة من هذه المؤامرات وحملات التضليل التي يمارسها ضدهم.

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