نشاط ثقافي في ثانوية بالقنيطرة حول فرص التعليم العالي في روسيا

القنيطرة-سانا

نظم المركز الثقافي الروسي بدمشق بالتعاون مع مديرية تربية القنيطرة فعالية ثقافية تضمنت محاضرات ودروساً للطلاب عن اللغة الروسية والمنح الدراسية المقدمة للطلبة السوريين، وذلك في ثانوية سليم الشامية للبنات في بلدة خان أرنبة.

رامي عربي كاتبي من المركز الثقافي الروسي بدمشق أوضح لمراسل سانا أهمية هذه الأنشطة الثقافية في إيصال الفكرة الصحيحة عن التعليم الجامعي في روسيا وإمكانية الاستفادة منها، والتي انعكست إيجاباً على أعداد الطلبة المتقدمين للمنح الدراسية، مشيراً إلى أنه يتم تقديم العديد من المنح الدراسية سنوياً لإتاحة الفرصة للطلبة السوريين بمتابعة تعليمهم العالي في إحدى الجامعات الروسية في جميع الاختصاصات والماجستير والدكتوراه.

ولفت عربي كاتبي إلى أنه تقدم العام الماضي نحو 2000 طالب وطالبة للمنح الدراسية، فيما زاد العدد هذا العام إلى الضعف، حيث وصل إلى 4000 متقدم.

غسان العلي

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