المقاومة الفلسطينية توقع قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة موقعة قتلى وجرحى في صفوفها.

وقالت المقاومة: إن مقاتليها خاضوا منذ فجر اليوم اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في أحياء الزيتون والشجاعية والشيخ رضوان في مدينة غزة، موقعين قتلى وإصابات في صفوفهم، كما استهدفوا تجمعاتهم وآلياتهم العسكرية شرق المنطقة الوسطى في القطاع وخان يونس جنوبه بوابل من قذائف الهاون.

واستهدفت المقاومة مستوطنة “مفتاحيم” على أطراف القطاع برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال المتواصلة.

واعترف الاحتلال صباح اليوم بمقتل أحد ضباطه، وإصابة 3 آخرين بجروح خلال الاشتباكات مع المقاومة شمال القطاع ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء توغله البري فيه إلى (111).

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