فوز الجلاء على الوحدة في الجولة السابعة لدوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق الجلاء على الوحدة بنتيجة 88-65 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الجلاء بحلب ضمن الجولة السابعة والأخيرة من ذهاب بطولة دوري كرة السلة لفئة الرجال.

وبهذه النتيجة حافظ الوحدة على الصدارة برصيد 13 نقاط يليه الجلاء والكرامة برصيد 12 نقطة لكل منهما فالاتحاد أهلي حلب والنواعير بـ 11 نقطة لكل منهما ثم الحرية 10 نقاط والجيش 8 نقاط فالوثبة 7 نقاط.

وتلعب الفرق مع بعضها ذهاباً وإياباً في الدور الأول ويتأهل بنهايته أصحاب المراكز الستة إلى الدور النهائي.

سامر الخزمة

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