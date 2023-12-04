برلماني بريطاني ينتقد موقف بلاده بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

لندن-سانا

انتقد البرلماني البريطاني والزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كوربن موقف بلاده بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة والرافض لدعوات وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال كوربن: إن الوضع في قطاع غزة مروع ومثير للاشمئزاز وعبثي وسيء للغاية، ولهذا السبب نطالب بوقف إطلاق النار، منتقدا بشدة موقف (حزب المحافظين) الحاكم في بريطانيا وحزب العمال المعارض اللذين رفضا الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار كوربين إلى أن الشيء الوحيد الذي فعلته الحكومة البريطانية حتى الآن هو تقديم الدعم الكامل لكيان الاحتلال الإسرائيلي في قصف غزة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency