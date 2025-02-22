43846 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 مجازر في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيداً و139 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 408 على القطاع ارتفع إلى 43846 شهيداً و103740 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 96 فلسطينياً في قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

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