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الوزير الصالح: نشكر الحكومات التركية والأردنية واللبنانية وكذلك قبرص على إرسالهم فرق إطفاء ومروحيات لإخماد الحرائق

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جهود مكثفة لفرق الدفاع المدني السوري بمساندة الدفاع المدني الأردني لإخماد الحرائق في جبل التركمان بريف اللاذقية

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