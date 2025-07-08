الوزير الصالح: نشكر الحكومات التركية والأردنية واللبنانية وكذلك قبرص على إرسالهم فرق إطفاء ومروحيات لإخماد الحرائق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
دوجاريك: فرق الأمم المتحدة موجودة في سوريا لدعم جهود الاستجابة الإنسانية جراء الحرائق في اللاذقية
2025-07-08
سوريا وقطر تبحثان التعاون الأمني المشترك بين البلدين
2025-07-08
تسهيلات جديدة لحركة الشاحنات بين سوريا ولبنان لتعزيز التبادل التجاري
2025-07-08
سوريا تتألق في ماليزيا.. 15 ميدالية للفريق السوري للطهي 2025
2025-07-08
برنامج الأغذية العالمي: حصلنا على 7.9 ملايين دولار لمواجهة الجفاف في سوريا
2025-07-08
سوريا تشارك في الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم الجمارك في الدول العربية
2025-07-07
الرئيس الشرع يبدأ جولته الخليجية الثانية لتوطيد الاقتصاد والاستثمار
2025-07-07
محليات
إطلاق حملة “بأيدينا نحييها” لترميم الجبال التي تعرضت للحرائق في اللاذقية
2025-07-08
الدفاع المدني السوري: الفرق العاملة على الأرض تبذل جهوداً استثنائية للسيطرة على الحرائق باللاذقية
2025-07-08
حملة صيانة شاملة للقصر العدلي بحمص
2025-07-08
الهيئة الناظمة للاتصالات تمنح تراخيص ستارلينك للحالات الطارئة بسوريا
2025-07-08
درعا… حملة لتحسين الواقع الخدمي والبيئي في بصرى الشام
2025-07-08
ورشة أكساد في دمشق تبحث استصلاح الأراضي المالحة في الدول العربية
2025-07-08
“السورية للشبكات” تواصل تنفيذ عدد من المشاريع بحمص
2025-07-08
رياضة
الكرامة يواجه الوحدة وأهلي حلب يلاقي حطين في الجولة الثانية للبلاي أوف
2025-07-08
دي ماريا يعود إلى روزاريو سنترال بعد 18 عاماً
2025-07-08
اللاعب السوري محمد الصوفي يحرز لقب بطولة قطر للبلياردو ويتاهل إلى بطولة العالم
2025-07-07
المكسيك تتوج بلقب الكأس الذهبية على حساب الولايات المتحدة الأمريكية
2025-07-07
فوز أهلي حلب والكرامة على الوحدة وحطين في البلاي أوف بالدوري الممتاز
2025-07-06
موسيالا يتعرض لإصابة خطيرة في كأس العالم للأندية
2025-07-05
باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية
2025-07-05
اقتصاد
أكثر من 1200 ضبط بحلب خلال 6 أشهر لتعزيز حماية المستهلك
2025-07-08
الأولى من نوعها… باخرة حاويات كبيرة تزور مرفأ طرطوس
2025-07-08
شركة UCC الدولية تتسلم موقع إقامة محطتين كهروضوئية وحرارية في دير الزور
2025-07-08
إقبال واسع على مهرجان النصر في الكسوة وتخفيضات تصل إلى 30 بالمئة
2025-07-08
تفريغ 750 سيارة في مرفأ طرطوس ضمن شحنة قادمة من كوريا الجنوبية
2025-07-08
غرام الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة في السوق السورية
2025-07-08
تراجع أسعار النفط
2025-07-08
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
إطلاق حملة “بأيدينا نحييها” لترميم الجبال التي تعرضت للحرائق في اللاذقية
محافظ درعا يستقبل محافظ إربد ويبحث معه التوءمة بين المحافظتين
وزير الطوارئ: طلبنا من الاتحاد الأوروبي المساعدة في إخماد الحرائق
استمرار عمليات تصحيح امتحانات شهادة التعليم الأساسي بحلب
افتتاح مهرجان النادي الصيفي 2025 في دمشق
سوريا تشارك في الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم الجمارك في الدول العربية
الرئيس الشرع يبدأ جولته الخليجية الثانية لتوطيد الاقتصاد والاستثمار
وزيرة الشؤون الاجتماعية: تقديم كل أشكال الدعم للمتضررين من حرائق اللاذقية
وزير العدل لوفد من تجار دمشق: لا قرارات نهائية بشأن التمديد الحكمي للإيجار
بمشاركة وزير الإعلام السوري… انطلاق أعمال منتدى بون الدولي للإعلام
الوزير الصالح: نشكر الحكومات التركية والأردنية واللبنانية وكذلك قبرص على إرسالهم فرق إطفاء ومروحيات لإخماد الحرائق
2025-07-08
2025-07-08
hadeil
سابق
الوزير الصالح: الحكومة تعمل على وضع خطة كاملة لحماية الغابات وإعادة تأهيلها وعدم تعرضها للحرائق مرة أخرى
التالي
الوزير الصالح: لدينا ثلاث غرف عمليات تتابع عمليات إطفاء الحرائق ولدينا خطة لفتح خطوط نار لتأمين مسارات آمنة أمام فرق الدفاع المدني لضبط الحرائق مستقبلاً
انظر ايضاً
جهود مكثفة لفرق الدفاع المدني السوري بمساندة الدفاع المدني الأردني لإخماد الحرائق في جبل التركمان بريف اللاذقية
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