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الوزير الصالح: لدينا ثلاث غرف عمليات تتابع عمليات إطفاء الحرائق ولدينا خطة لفتح خطوط نار لتأمين مسارات آمنة أمام فرق الدفاع المدني لضبط الحرائق مستقبلاً

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جهود مكثفة لفرق الدفاع المدني السوري بمساندة الدفاع المدني الأردني لإخماد الحرائق في جبل التركمان بريف اللاذقية

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