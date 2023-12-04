مصرع 11 شخصاً جراء ثوران بركان في إندونيسيا

جاكرتا-سانا

لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء ثوران بركان في غرب إندونيسيا أمس مطلقاً عموداً من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر.

وذكر رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بادانغ قوله وفقاً لوكالة فرانس برس اليوم: “عثرنا على 14 شخصاً، هم ثلاثة أحياء و11 ميتاً”.

وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة، والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 متراً، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى العام 2010 حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء نحو 280 ألف نسمة.

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