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هزة أرضية بقوة 5.7 درجات بالقرب من الساحل الفلبيني

2023-12-04

مانيلا-سانا

ضربت هزة أرضية قوتها 5.7 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من السواحل الفلبينية اليوم .

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان وفقاً لوكالة تاس بأن مركز الهزة الأرضية يقع على عمق 25 كيلومتراً وعلى بعد 42 كيلومتراً شرق التجتمع السكني أراس أسان، الذي يقطنه نحو 5 آلاف شخص.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة، ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي.

وضرب الفلبين في الثاني من الشهر الجاري زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر.

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