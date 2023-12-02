حملة تنظيف مركز الانطلاق الشرقي في مدينة درعا

درعا-سانا

نفذ مجلس مدينة درعا حملة تنظيف لمركز الانطلاق الشرقي ومحيطه بمدينة درعا.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري أن حملة النظافة جاءت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو إن دي بي)، وشملت ترحيل الأنقاض والنفايات المتراكمة بمنطقة الكراج الشرقي وساحاته وحدائقه وجزره، وذلك لتحسين الواقع البيئي والمظهر الجمالي له تزامناً مع فصل الشتاء.

وشهدت أحياء مدينة درعا العديد من حملات التنظيف وترحيل النفايات من الساحات والحدائق، للحفاظ على بيئة نظيفة في جميع أحياء المدينة.

ليلى حسين

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