SCS-NET
الشريط الإخباري

حملة تنظيف مركز الانطلاق الشرقي في مدينة درعا

2023-12-02

درعا-سانا

نفذ مجلس مدينة درعا حملة تنظيف لمركز الانطلاق الشرقي ومحيطه بمدينة درعا.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري أن حملة النظافة جاءت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو إن دي بي)، وشملت ترحيل الأنقاض والنفايات المتراكمة بمنطقة الكراج الشرقي وساحاته وحدائقه وجزره، وذلك لتحسين الواقع البيئي والمظهر الجمالي له تزامناً مع فصل الشتاء.

وشهدت أحياء مدينة درعا العديد من حملات التنظيف وترحيل النفايات من الساحات والحدائق، للحفاظ على بيئة نظيفة في جميع أحياء المدينة.

ليلى حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

تنفيذ شبكة توتر متوسط في مدينة درعا

درعا-سانا بدأت ورشات شركة كهرباء محافظة درعا تنفيذ شبكة توتر متوسط في المدينة، وذلك ضمن …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved