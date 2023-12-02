البنك الدولي يعلن خطةً لدعم أسواق الكربون العالمية

دبي-سانا

أعلن البنك الدولي اليوم في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي المنعقدة حالياً بدبي،

ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28)، عن خطط لنمو أسواق الكربون العالمية ذات النزاهة العالية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن رئيس مجموعة البنك الدولي (أجاي بانغا) قوله: “إن البلدان الـ 15 التي تنعم بالموارد الطبيعية مستعدة للاستفادة من أسواق الكربون، عن طريق كسب الدخل من حماية الغابات، واستخدام أراضيها على نحو أكثر استدامةً”، مشيراً إلى أنه من خلال خريطة طريق مشاركة البنك الدولي لأسواق الكربون عالية النزاهة سنتعاون مع الشركاء لتوسيع نطاق أسواق الكربون العالمية الفعالة.

وتعتبر البلدان الـ 15، وهي تشيلي وكوستاريكا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الدومينيكان وفيجي وغانا وغواتيمالا وإندونيسيا ولاوس ومدغشقر وموزمبيق ونيبال وجمهورية الكونغو وفيتنام جزءاً من مبادرة الشراكة للحد من انبعاث كربون الغابات التابعة للبنك

الدولي (إف سي بي إف) الذي دعم البرامج التجريبية منذ عام 2018، لإنشاء أنظمة فعالة لمبادرات الأرصدة الكربونية، وبحلول العام المقبل ستكون هذه البلدان قد أنتجت أكثر من 24 مليوناً من تلك الأرصدة، وقد يصل عددها إلى 126 مليوناً بحلول عام 2028.

ويمكن أن تدر هذه الأرصدة ما يصل إلى 2.5 مليار دولار في ظل ظروف السوق المناسبة، ويعود الكثير منها إلى المجتمعات والبلدان.

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