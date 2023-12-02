اسكتلندا وألمانيا: تعليق الرحلات الجوية بسبب التساقط الكثيف للثلوج

لندن وبرلين-سانا

أعلن مطار غلاسكو في اسكتلندا تعليق جميع رحلاته الجوية بسبب التساقط الكثيف للثلوج، وذلك في أعقاب تحذيرات جوية أطلقت في جميع أنحاء المملكة المتحدة اليوم.

ونقلت وسائل إعلام عن المطار قوله في بيان على منصة إكس: أدى التساقط الكثيف للثلوج والذي كان أكثر من المتوقع في مدينة غلاسكو إلى توقيف العمليات الجوية في المطار الدولي، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تواصل عملها على أمل أن تستأنف الرحلات في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة المشغلة للسكك الحديدية سكوت ريل أن الظروف الجوية أدت إلى تعطيل حركة بعض القطارات في غرب اسكتلندا، حيث تأثرت بعض أنظمة الإشارات بسبب تساقط الثلوج.

وكان مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا أصدر تحذيرات باللون الأصفر من طقس شتوي بارد ستشهده بعض المناطق في اسكتلندا طوال اليوم.

وفي ألمانيا، أعلن مطار ميونيخ وشركة دويتشه بان الألمانية للسكك الحديدية إلغاء مئات الرحلات الجوية ورحلات قطارات المسافات الطويلة بسبب التساقط الكثيف للثلوج في البلاد.

وأوضحت الشركة أن القطارات لم تتمكن من الوصول إلى محطة القطار المركزية في ميونيخ، ومن المتوقع أن يستمر التوقف طوال اليوم.

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