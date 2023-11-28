سلامة عبيد وصياح الجهيم في “رحاب الذاكرة الأدبية” في ثقافي السويداء

السويداء-سانا

نظم المركز الثقافي في محافظة السويداء ورشةً فكريةً بعنوان “رحاب الذاكرة الأدبية”، أعاد من خلالها الذاكرة لقامتين أدبيتين تركتا بصمةً على الساحة الثقافية والفكرية، وهما “سلامة عبيد” و”صياح الجهيم”، وذلك بمشاركة عدد من الأدباء والمثقفين في المحافظة.

وقدم في الورشة كل من الدكتور نايف شقير والدكتور ثائر زين الدين لمحةً عن حياة الأديبين وأعمالهما، وما قدماه للأدب والفكر والثقافة.

وقال شقير في حديث لمراسلة سانا: إن لهذه الورشة خصوصيةً لكونها تعيد لذاكرتنا أعلاماً وقامات في محافظة السويداء جديرين بالتكريم، وذلك لغنى مسيرتهم الثقافية والأدبية، كالحديث عن الأديب “سلامة عبيد”، الذي ترك بصمةً لا يمكن أن تنسى في بلاد الصين، ويذكر له الفضل في الجامعات الصينية حين تدرس اللغة العربية، وخاصةً أنه أصدر المعجم الصيني العربي الذي يعتبر أكبر معجم جمع بين اللغة العربية واللغة الصينية.

وأوضح زين الدين أن هذه الندوة تتحدث عن شخصيتين أدبيتين مهمتين تركتا أثراً كبيراً في عالم الثقافة، “فصياح الجهيم” يحمل في جعبته الأدبية أعمالاً كثيرةً نهضت بمشروع وزارة الثقافة في ترجمة الأدب الروسي عن الفرنسية، مبيناً أن الهدف من هذه الورشة هو عدم إهمال ماض لأدباء أغنوا المكتبة السورية والعربية بأعمالهم، فهؤلاء الأشخاص لم يتميزوا بعطائهم فقط على صعيد الثقافة والمعرفة، بل تميزوا على الصعيد الإنساني.

بدورها عبرت مديرة الثقافة في السويداء ليلى أبو فخر عن أهمية قيام مثل هذه الورشات في المحافظة، وذلك لتسليط الضوء على قامات فكرية وأدبية التزمت قضايا مجتمعها وتركت بصمات ما زال الكثيرون يتأثرون بها إلى الآن في الفكر والثقافة والأدب والفن والتاريخ، وخاصةً في مجال الترجمة، حيث دخل كل من الأستاذ “صياح الجهيم” و”سلامة عبيد” مجال الترجمة الذي يمد التواصل مع الثقافات الأخرى، واليوم لا بد من استذكار هذه القامات التي عرفت مبكراً أهمية التبادل الثقافي بين الشعوب.

وتخللت الورشة جلسة حوارية مفتوحة ونقاشات وأسئلة حول الشخصيتين من قبل الحضور.

ريم الفارس

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