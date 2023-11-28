وكالة الطاقة الذرية: نحو 12 دولةً ستنتج الكهرباء من مصادر الطاقة النووية

فيينا-سانا

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي اليوم أنه من المتوقع أن تبدأ نحو 12 دولةً إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النووية خلال السنوات القليلة المقبلة.

ونقلت رويترز عن غروسي قوله في تصريح له خلال المعرض النووي العالمي في باريس: “إنه وفق حسابات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتعين مضاعفة عدد المفاعلات النووية في العالم البالغ حالياً نحو400 مفاعل، لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ”، مضيفاً: “لدينا بالفعل 10 دول دخلت في مرحلة اتخاذ القرار لبناء محطات للطاقة النووية، و17 دولةً أخرى في مرحلة التقييم”.

ولفت غروسي إلى أنه “سيكون هناك نحو 12 أو 13 دولةً نوويةً جديدةً في غضون سنوات قليلة”، مشيراً إلى أنه “من ضمن الدول النووية الجديدة المحتملة غانا وكينيا والمغرب ونيجيريا وناميبيا والفلبين وكازاخستان وأوزبكستان”.

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