وقفتان تضامنيتان في جنين وطولكرم تنديداً بعدوان الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفتين تضامنيتين بالضفة الغربية، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على مجازره التي ارتكبها في قطاع غزة المحاصر، ووقف معاناة الأسرى في معتقلاته.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفتين اللتين دعت إليهما القوى الوطنية الفلسطينية في مدينتي جنين وطولكرم رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والأسرى ولافتات تندد باستمرار جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة واستباحته لدماء الشعب الفلسطيني وانتهاكه للقوانين والأعراف الإنسانية وذلك جراء غياب المساءلة الدولية.

كما دعا المشاركون المؤسسات الإنسانية والحقوقية للوقوف إلى جانب الأسرى في معتقلات الاحتلال وخاصة المرضى منهم، والتدخل العاجل لحمايتهم والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم، حيث أكد الأسير المحرر أمس مجد رائد فريحات أن الأسرى يتعرضون لشتى أنواع القمع والتنكيل والتعذيب كما يُحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية الأساسية.

بدوره حذر مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر من تصاعد عمليات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة تزامناً مع التصاعد في مستوى الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى وعائلاتهم عبر عمليات انتقام جماعية والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتهديدهم بإطلاق النار عليهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل أو هدمها.

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