من نتاجات خريجي قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة بمعرض فني

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال المجازر وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية
2023-11-20
وزير الإعلام يبحث مع الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أوجه التعاون وخطة عام 2024
2023-11-20
اتفاق تعاون بين المعهد الدبلوماسي في سورية والمعهد العالي للعلاقات الدولية في كوبا
2023-11-19
بمشاركة سورية… منتدى سان بطرسبرغ الثقافي الدولي يختتم أعماله
2023-11-19
المقاومة العراقية تستهدف الاحتلال الأمريكي في قاعدة حرير شمال العراق
2023-11-19
بمشاركة سورية… انعقاد الاجتماع الدوري الـ 58 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة
2023-11-18
السفير خدام يقدم للرئيس المنغولي أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لسورية
2023-11-17
محليات
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل زخات مطرية متفرقة فوق المناطق الجنوبية والقلمون
2023-11-20
بحث آلية التنسيق لدعم الصناعات البرمجية في سورية
2023-11-20
لجنة الموازنة والحسابات تناقش موازنتي وزارتي الزراعة والكهرباء
2023-11-20
بمناسبة يوم الطفل العالمي… احتفالية ترفيهية في حمص بمشاركة أطفال أيتام وذوي إعاقة
2023-11-20
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات تابعة لوزارتي النقل والتجارة الداخلية
2023-11-20
اعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
2023-11-20
القوانين والقرارات الناظمة للجمعيات والمؤسسات الخيرية ضمن ورشة شمل بحمص
2023-11-20
رياضة
في مباراته الودية الثانية.. منتخب سورية لكرة القدم للواعدات يفوز على نظيره اللبناني
2023-11-20
توفير الدعم المادي للأندية وإعادة النظر بنظام الاحتراف… أهم مطالب رياضيي حمص في مؤتمرهم السنوي
2023-11-20
بطموح الفوز… نسور قاسيون يواجهون منتخب اليابان غداً بتصفيات كأس العالم
2023-11-20
تطوير الاستثمارات… أبرز محاور المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحماة
2023-11-20
الجلاء يفوز على الاتحاد أهلي حلب في ختام الأسبوع الرابع من دوري كرة السلة للرجال
2023-11-19
منتخب سورية لكرة القدم للواعدات يفوز على نظيره اللبناني ودياً
2023-11-18
تعادل العربي والمحافظة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب
2023-11-18
اقتصاد
سعر الدولار عند أدنى مستوياته في شهرين
2023-11-20
ورشة عمل حول آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 30 وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في غرفة تجارة حلب
2023-11-20
بيلوسوف: 95 بالمئة من التجارة الروسية مع الصين تنفذ بعملات وطنية
2023-11-20
إطلاق الإصدار الـ 17 من اليانصيب الوطني الإلكتروني… ومليار ليرة جائزة يانصيب معرض دمشق الدولي
2023-11-20
الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى له في نحو 5 أشهر
2023-11-20
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب
2023-11-20
فلاحو درعا: الأمطار الحالية مبشرة ومفيدة للبدء بزراعة القمح ومساحات إضافية بالشعير
2023-11-20
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير الإعلام يبحث مع الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أوجه التعاون وخطة عام 2024
في يومهم العالمي… (5) آلاف طفل فلسطيني شهيد منذ بدء العدوان على غزة
عشرات الشهداء وقصف مستشفى الأندونيسي في اليوم الـ 45 للعدوان على غزة
المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي ومراكز تجمع وانتشار جنوده
أكثر من 6 آلاف طفل يستفيدون من البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة
من نتاجات خريجي قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة بمعرض فني
2023-11-20
من نتاجات خريجي قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة بمعرض فني
2023-11-20
SAMER
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